Tüschenbroich : Prunkvoller Festzug in Tüschenbroich

Prunkvoller Festzug in Tüschenbroich

Tüschenbroich Zur Prunkkirmes hatte die St.-Lambertus-Schützenbruderschaft am vergangenen Wochenende nach Tüschenbroich eingeladen.

Im Mittelpunkt der Kirmesfeierlichkeiten standen das Königspaar Reinhard und Annette Brocker sowie die Ministerpaare Andreas und Stephanie Zierold sowie Roger Frahm und Pauline Jansen . Sie wurden begleitet von der Bruderschaftsprinzessin Samira Brocker und Schülerprinzessin Melina Brocker . Den Auftakt zur Prunkkirmes unter dem Motto „Wir ziehen alle an einem Strang“ machte der Rheinische Abend. Dabei sorgten die „Original Eschweiler Partyband“, „Op Kölsch“ und die junge Kölner Band „Kaschämm“ für beste Unterhaltung im proppevollen Festzelt neben der Kirche.

Am Samstag ging es mit dem Errichten des Königsmais und dem Umzug durch Tüschenbroich weiter. Am Abend wurde im Festzelt beim Krönungsball getanzt. Höhepunkt war die Krönung des Schützenkönigs Reinhard Brocker. Das Königshaus wurde vervollständigt durch Ehefrau Annette Brocker und die Ministerpaare Andreas und Stephanie Zierold sowie Roger Frahm und Pauline Jansen. Am Kirmessonntag stand die Parade zu Ehren der Geistlichkeit und des Bürgermeisters im Mittelpunkt.