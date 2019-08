Traditionelle Party in Erkelenz : Star-DJs zu Gast bei der Stoppelfeldfete

Erkelenz Die traditionelle Stoppelfeldfete der Erkelenzer Landjugend zog erneut tausende Besucher auf ein Feld neben Haus Hohenbusch. Mit dabei waren die Star-DJs „Harris & Ford“ und die niederländische Band „Q5 NewStyle“.

Abgeerntete Kornfelder sind zu dieser Jahreszeit kein seltener Anblick im Erkelenzer Land. Warum diese also nicht nach der Ernte noch anderweitig nutzen? So dauerte es nicht lange, bis vor fast 40 Jahren die Idee zur ersten Stoppelfeldfete entstand. „Das Original“, wie die Organisatoren der Katholischen Landjugendbewegung (KLJB) Erkelenz gerne betonen.

Obwohl sich die Party zum Dauerbrenner entwickelt hat, kommt Stillstand für die Organisatoren nicht in Frage: „Wir entwickeln jedes Jahr kleine Neuerungen“, erklärte Sascha Holzportz, Vorsitzender der KLJB. „In diesem Jahr haben wir uns aber hauptsächlich auf das Bühnenprogramm konzentriert.“

Die musikalische Gestaltung der diesjährigen 38. Auflage konnte sich sehen lassen: Wie in den beiden Vorjahren wartete die niederländische Band „Q5 NewStyle“ auf die Besucher. Ihr Kennzeichen ist eine Kombination aus Live-Musik, die durch die Beats eines DJs verstärkt wird, und eine Licht-Show. Auch bei ihrem dritten Auftritt in Erkelenz animierten sie die Gäste schon zu Beginn erfolgreich dazu, ausgelassen zu tanzen: „Dynamite“ von Taio Cruz, „Good feeling“ von Flo Rida und „Single ladies“ von Beyoncé zogen die Besucher in das große Hauptzelt. Damit nicht genug. Eigens aus Österreich waren die bekannten DJs „Harris & Ford“ angereist, die in diesem Jahr mit verschiedenen Songs und Remixes die deutschen Charts eroberten. Mit einem speziellen Mix aus deutschsprachigem Pop und internationalem Electronic/Dance- Sound begeisterten sie die Besucher. Da erreichte die Stimmung schnell einen Höhepunkt.