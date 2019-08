Mit Friday for Future vom Klimacamp zum Tagebau : „So groß, so gewaltig, so erschreckend“

„So groß, so gewaltig, so erschreckend“

Erkelenz Das Klimacamp am Laheypark organisierte eine Radtour für Teilnehmer der Fridays-for-Future-Bewegung nach Garzweiler II. Die erste Begegnung mit „dem Loch“ sorgte für Erschrecken.

Vom Klimacamp am Laheypark nach Keyenberg, von dort zum Aussichtspunkt des Braunkohlentagebaus Garzweiler II bei Hochneukirch und dann über Keyenberg und Berverath zurück ins Camp – Mitglieder der Fridays-for-Future-Bewegung aus Erkelenz und Hochneukirch boten am Dienstagmittag Teilnehmern des Klimacamps eine Radtour auf den Spuren der zerstörten und bedrohten Dörfer an. Für die meisten der überwiegend jugendlichen Mitfahrer war die Begegnung mit dem Tagebau eine neue Erfahrung. Aus Solingen und dem Bergischen Land waren einige zum Klimacamp nach Erkelenz gekommen, um über Klimagerechtigkeit zu diskutieren und über mögliche Aktionen zum Schutz des Klimas zu sprechen; angesichts der tatsächlichen Begegnung mit einer der Ursachen für den Klimawandel blieb ihnen fast die Sprache weg. So groß, so „erschreckend“, so gewaltig hatten sie sich den Tagebau nicht vorgestellt. Rund 30 Teilnehmer waren zu der von der 16-jährigen Christina Schliesky aus Odenkirchen im Namen der Fridays-for-Future-Bewegung angemeldeten Fahrraddemonstration gekommen.