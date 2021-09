Visitation : Der Weihbischof auf dem Löschboot

Emmerich Bei seiner Visitation hat Weihbischof Rolf Lohmann Emmerich auch aus anderen Blickwinkeln als nur den kirchlichen kennengelernt. Gespräche führte er mir der Feuerwehr, aber auch mit den Firmenchefs von Probat und Katjes.

(RP) Zahlreiche Gespräche und Begegnungen standen im Terminkalender von Weihbischof Rolf Lohmann bei seinem Besuch in der Seelsorgeeinheit St. Christophorus/St. Johannes der Täufer. Bei der sogenannten Visitation tauschte er sich mit dem Seelsorgeteam, dem Pfarreirat und dem Kirchenvorstand aus, führte Einzelgespräche mit den Geistlichen und traf Bürgermeister Peter Hinze . Zudem nutzte er an den drei Tagen der Visitation die Möglichkeit, unterschiedliche Einrichtungen der Seelsorgeeinheit kennenzulernen.

Ein besonderes Erlebnis war für den Weihbischof ein Besuch bei der Feuerwehr der Stadt Emmerich. Im Gespräch mit Stadtbrandinspektor Martin Bettray erfuhr er, wie die Feuerwehrleute die Einsätze in der Stadt am Rhein erleben und dass auch seelsorgliche Aspekte eine wichtige Rolle bei vielen Einsätzen spielen.

Evangelisch In den evangelischen Kirchen ist die Visitation als ein regelmäßiges Mittel der Kirchenleitung in Gebrauch.

Besuch Visitation heißt in den Kirchen- und Ordensverfassungen der Besuch eines Oberen mit Aufsichtsbefugnis zum Zweck der Bestandsaufnahme und Normenkontrolle. In der Praxis ist die gottesdienstliche Versammlung der Gemeinde Höhepunkt einer Visitation, die in der Besuchsphase oft eine Woche dauert. Dazu finden auch Aussprachen, Besuche von Einrichtungen sowie eine Verwaltungsprüfung statt.

Bei seinen Visitationen ist es ihm ein Anliegen, auch Betriebe in der jeweiligen Stadt zu besuchen. In Emmerich folgte er einer Einladung in das Katjes-Werk, wo er mit den Geschäftsführern Bastian Fassin und Tobias Bachmüller über das international bekannte Unternehmen sprach. Bachmüller berichtete von den Investitionen in den vergangenen Monaten und Jahren, „wir sind hier seit 1952 aktiv und mittlerweile das größte Unternehmen in der Region“, erklärte er. Derzeit würden von den insgesamt rund 1600 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 400 in Emmerich arbeiten und dafür sorgen, dass täglich eine Million Beutel mit Süßwaren oder Lakritz von Katjes produziert werden. Fassin ergänzte: „Wir pflegen hier eine Kultur des respektvollen Umgangs miteinander, unsere Mitarbeitenden sind für uns wie eine Familie.“