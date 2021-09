Wechsel im Markt am Grüttweg : Real in Rees: Mieter bleiben auch Kaufland treu

Ist bald Geschichte: der Real-Markt in Rees. Foto: Christian Hagemann

REES-ESSERDEN In der kommenden Woche vollzieht sich der Wechsel des Supermarktes in Rees-Esserden von Real zu Kaufland. Die anderen dort ansässigen Geschäfte bleiben am Grüttweg.