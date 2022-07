Abenteuerspielplatz in Monheim : Feuerwehr kommt zu Besuch

Auf dem Abenteuerspielplatz in Monheim lernten Kinder ein Feuerwehrauto kennen. Foto: Stadt Monheim/Feuerwehr Monheim

Monheim Auf dem Monheimer Abenteuerspielplatz zeigt die Feuerwehr, was ausser Schläuchen und Spritzen so alles in ihren Autos steckt.

Die Sommerferien gehen bald in die dritte Woche, und die Aktion Ferienfreizeit läuft wieder auf dem Abenteuerspielplatz Monheim. Jetzt war die Feuerwehr mit einem großen Löschfahrzeug zu Besuch auf dem Schützenplatz. 50 Kinder bekamen von Feuerwehrmann Markus Paikert und seiner Tochter einen spannenden Einblick in die tägliche Arbeit der Feuerwehr. Die Polizei war auch eingeladen, konnte aber leider nicht teilnehmen, „die sind gerade auf Verbrecherjagd“, erklärte der Feuerwehrmann.

Dann zeigte er seinem jungen Publikum, wie der große Lichtmast mit dem Stromgenerator funktioniert, die Atemschutzgeräte sowie die gesamte Ausrüstung des Löschfahrzeugs. Natürlich auch den Wasserschlauch mit der Spritze, die von den Kindern sofort ausprobiert wurde. Jeder durfte unter genauer Anleitung die Spritze halten, was gar nicht so einfach war, denn das Wasser schießt mit enormem Druck heraus.