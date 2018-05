Wechsel nach Kleve: Holger Hagemann verlässt Emmericher Pro-Homine-Holding

Emmerich Die Krankenhaus-Holding Pro Homine hat ihre Mitarbeiter darüber informiert, dass Holger Hagemann gekündigt hat und zum 30. Juni neuer Regionaldirektor des St.-Antonius-Spitals in Kleve wird.

Hagemann war stellvertretender Geschäftsführer des Emmericher Willibrordspitals, wurde dann anders eingesetzt und wechselte nach dem überraschenden Abgang von Geschäftsführer Dieter Morlock Anfang April erneut auf eine Führungsposition. Interimsmäßig wird Jürgen Gerhorst die Leitung des Standortes Emmerich übernehmen. Er war bis 2013 Verwaltungsleiter in Emmerich. Eine offizielle Mitteilung der Holding, zu der das Marienhospital in Wesel und das Willibrord-Spital in Emmerich gehören, gab es dazu bisher noch nicht.