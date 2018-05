Emmerich : Video-Contest: Aktion zum Festival Courage

Zum Wettbewerb können eigene Videos eingereicht werden. Foto: Stadt Kleve

Emmerich Nachwuchsfilmer an die Kameras: Noch bis 27. Mai können Kinder und Jugendliche ihren Filmclips zum Video-Contest einreichen. "Jeder kann die Welt verändern! Was kannst du tun?" ist diese Aktion zum Jugendfestival Courage des Kreises Kleve überschrieben, bei der Drehaufnahmen mit einem professionellen Film-Team und als Hauptpreis eine Outdoor-Action-Cam winken. Gesucht werden maximal zwei Minuten lange Beiträge aus dem Freundeskreis, aus dem Schulalltag, aus der Jugendeinrichtung oder dem Verein. Ob allein, mit einem Freund oder einer Freundin oder mit einer Gruppe, ob als Schulprojekt oder Freizeit-Aktion - alles ist möglich. Die Filmclips können als Upload auf der Jugendseite des Kreises Kleve (www.jugendforum-courage.de) hochgeladen oder als Film-DVD oder Film-USB-Stick an den Kreis Kleve geschickt werden (Kreis Kleve, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Nassauerallee 15-23, 47533 Kleve). Wer es dann in die letzte Jurierungsphase schafft, bekommt Besuch von einem professionellen Film-Team.

Die Crew besucht die Nachwuchsfilmer in der Schule oder zuhause und befragt sie. Ein Zusammenschnitt der Kurzfilme und der Interviews wird am 23. Juni beim Jugendfestival Courage auf der großen Leinwand gezeigt. Die Preisverleihung erfolgt vor Ort auf der Bühne.

Alle Infos zum Video-Contest gibt's auf der Jugendseite unter www.jugendforum-courage.de. Einsendeschluss ist Sonntag, 27. Mai.

(RP)