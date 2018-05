Rees: Gymnasiasten bei Erasmus-Treffen auf Ibiza

Rees Auch Schüler aus Rees nahmen daran teil.

Im April machten sich sechs Gymnasiasten mit zwei Lehrerinnen aus Aspel auf nach Ibiza, um dort an einem Erasmus-Treffen teilzunehmen. Das in Partnerschaft mit Norwegen, Spanien, Polen und den Niederlanden ausgeführte Projekt begann 2015 mit einem Treffen in Rees und wurde nun mit dem Besuch auf Ibiza beendet. Dabei ging es um die Entwicklung europäischer Städte, deren Zustand und Zukunft. Während des Projektes wurden die Teilnehmer in internationale Gruppen unterteilt, so dass jeweils ein Landesrepräsentant in jeder Gruppe aufzufinden war. Zum Abschluss des Projektes fassten die 30 Teilnehmer ihre Ergebnisse in einer Broschüre zusammen, die anschließend an verschiedenen Schulen vorgestellt wurde.