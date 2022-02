Interview mit Wilco Veldhorst : „Leiharbeiter-Problem sorgt für Verfall“

Wilco Veldhorst ist beim niederländischen Gewerkschaftsbund FNV unter anderem für die internationale Region Rhein-Ijssel zuständig. Foto: Markus van Offern (mvo)

Emmerich Vor zwei Wochen sorgten die Behörden in Deutschland und den Niederlanden für ein echtes Ausrufezeichen. In Emmerich waren 50 Uniformierte im Einsatz, um vier Leiharbeiter-Unterkünfte zu überprüfen. In den Objekten waren Leiharbeiter aus Osteuropa untergebracht, die bei Zeitarbeitsfirmen im Nachbarland beschäftigt sind und in der Fleischindustrie arbeiten. Gleich mehrere Herbergen wurden geschlossen. Unsere Redaktion hat darüber mit Wilco Veldhorst gesprochen, der beim niederländischen Gewerkschaftsbund FNV unter anderem für die internationale Region Rhein-Ijssel zuständig ist