Rees: Viele Döntjes beim Klassentreffen in Haldern

Rees Der Entlassjahrgang 1953 der St.-Georg-Schule kam jetzt nach fünf Jahren wieder zusammen.

Ein Wiedersehen nach fünf Jahren feierten nun die Entlassschüler des Jahres 1953 der St.-Georg-Schule in Haldern. Maria Hogefeld hatte das mittlerweile sechste Treffen der einstigen Klassenkameraden organisiert, das am vergangenen Freitag im Hotel Lindenhof bei einem leckeren Essen und einem vorzüglichen Eis stattfand.

Die meisten von ihnen sind in Haldern oder der näheren Umgebung wohnen geblieben. Ausgetauscht wurden viele Neuigkeiten aus den vergangenen Jahren, aber natürlich auch viele Döntjes aus der Schulzeit erzählt. Aber auch an die, die nicht mehr dabei sein konnten, wurde gedacht: Denn von den ehemaligen St.-Georg-Schülern sind mittlerweile drei gestorben. Für sie fand am Sonntag in der St.-Georg-Kirche eine Messe statt. In fünf Jahren wollen sich die Halderner wiedertreffen, darauf freuen sie sich jetzt schon. Maria Hogefeld bekam als Dank für die Organisation einen schönen Blumenstrauß überreicht.