Emmerich: Blumenkübel gegen die Tristesse

Emmerich Viele Vrasselter halfen, die Blumenkübel zu bepflanzen und den Rand der Hauptstraße etwas bunter zu machen.

Rund 30 fleißige Helfer zwischen eineinhalb und 74 Jahren sorgten am Samstag bei herrlichem Sonnenschein auf dem kleinen Spielplatz Ecke Hauptstraße/Rheinstraße dafür, dass das Dorf Vrasselt mit blühenden Kästen verschönert wurde. Einige Helfer sind bereits seit vielen Jahren dabei. Rund 70 farbenprächtige Blumenkästen zieren nun das kleine Südstaatendorf an Straßenecken und auf den Krüppern über den Gräben.

Diese Pflanzaktion des Vrasselter Verschönerungsvereins hat eine lange Tradition. "Ich denke, dass wir seit etwa 20 Jahren die hölzernen Blumenkästen bepflanzen", sagte Ortsvorsteher Jörg Labod. Jedes Jahr werden rund 600 bis 700 Euro investiert - nicht nur an Pflanzen, sondern auch an neuen Blumenkästen. Alte und unansehnliche werden aussortiert. Damit die bunte Pracht auch lange erhalten bleibt, bittet Labod die Anlieger, die Kästen regelmäßig zu gießen.

In diesem Jahr wurden zehn neue Kästen angeschafft, um das Dorf von der Verbindungsstraße bis zum Neubaugebiet am Jägerweg mit den Blumenkästen schmücken zu können. Über 350 Pflanzen in verschiedenen Sorten, darunter stehende und hängende Geranien, Petunien, Gazanien, auch Mittagsgoldblumen genannt, Husarenköpfchen und Hemdknöpfchen oder Mutterkraut, hatte Gotelind Vervoorst bestellt. Immer fünf davon - bunt gemischt - wurden in einen Kasten gepflanzt.