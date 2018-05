Emmerich: Wellmann bleibt weitere zwei Jahre Nachtwächter

Emmerich

REES (ms) Heinz Wellmann (vorne im Bild) bleibt Gildemeister der Deutschen Gilde der Nachtwächter, Türmer und Figuren. Bei der Jahreshauptversammlung in Zwickau bestätigten die 77 anwesenden Mitglieder den Reeser Nachtwächter für weitere zwei Jahre im Amt. Somit ist Wellmann in seiner vierten Amtsperiode als Gildemeister aktiv. Der Zwickauer Nachtwächter Christian Bretschneider hatte die Gilde in seine sächsische Heimatstadt geladen, die in diesem Jahr ihre 900-Jahr-Feier begeht. Oberbürgermeisterin Pia Findeiß begrüßte die gewandeten Gäste im Rathaus. Zur Jahreshauptversammlung 2019 wird sich die Gilde, die derzeit 206 Mitglieder umfasst, in Wien treffen.