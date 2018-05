Emmerich: Die Entdeckung der Langsamkeit

Emmerich Der ehemalige Stadtdirektor und NRW-Staatssekretär Manfred Palmen nennt die Geschichte um den Adler auf dem Kupfernen Knopf einen "Skandal". Seit zwei Jahren fehlt der Vogel auf dem Obelisken.

Leon guckt hoch an der Stele entlang in den tiefblauen Himmel und saust davon in Richtung Waldspielplatz. Dass oben auf dem Obelisken, der in Kleve "Kupferner Knopf" heißt, Wesentliches fehlt, kann Leon nicht wissen. Denn seit gut zwei Jahren ist der Platz oben auf der Stele leer - die Geschichte ist nämlich so etwas wie die Entdeckung der Langsamkeit. Der ehemalige Klever Stadtdirektor und spätere NRW-Staatssekretär Manfred Palmen nennt das einen "Skandal". Es könne nicht sein, dass die Verwaltung im Grunde untätig sei und die Bürgermeisterin das tolertiere, sagt er beim Bürgermonitor.