Emmerich: Metalldiebe auf Friedhof lassen Beute zurück

Wie die Pressestelle der Kreispolizei Kleve gestern mitgeteilt hat, haben in der Zeit zwischen Samstag, 21.00 Uhr, und Sonntag unbekannte Täter auf dem neuen Friedhof an der Friedensstraße 31 Grableuchten und zwei Kreuze aus Messing, Kupfer oder Bronze von den Gräbern gerissen. Die Täter legten die Gegenstände auf dem Friedhof und in den Grünanlagen in Richtung Georg-Kraushaar-Straße ab. Vermutlich wurden die Täter gestört und ließen ihre Beute zurück.