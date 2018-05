Überfälle in Erkrath: Womöglich derselbe Täter

Überfälle in Erkrath

Erkrath Laut Polizei sind Vorgehensweise und Personenbeschreibung sehr ähnlich.

Es war ein- und dieselbe Tankstelle - und womöglich auch ein- und derselbe Täter: Die Polizei glaubt, dass für die Überfälle auf eine Tankstelle an der Haaner Straße in Erkrath am 30. April und 18. Mai stets derselbe Unbekannte verantwortlich war. "Die Kollegen schließen das nicht aus", sagt die Sprecherin der Kreispolizei Mettmann, Nicole Rehmann, auf Anfrage. Sowohl die Vorgehensweise als auch die Täterbeschreibung seien sehr ähnlich. Doch "wir haben noch keine guten Ermittlungsansätze und sind auf Hinweise angewiesen", sagt Rehmann.