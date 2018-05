Erkrath: Frauen treffen sich bei "FrauKe"

Erkrath Das Forum der Gleichstellungsbeauftragten lockt mit interessanten Themen.

"Ich habe mich bei Facebook informiert, was gerade in Erkrath so läuft", sagt Carly Puschmann. Gefunden hat sie den Vortrag von Suzanne Bohn über die berühmte französische Anwältin, Schriftstellerin, Abgeordnete und Frauenrechtlerin Gisèle Halimi, die im vorigen Jahr ihren 90. Geburtstag feierte. Annegret Pollmann, die Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Erkrath, hat diesen Vortrag im Rahmen des Erkrather FrauKe-Forums organisiert. "FrauKe" bedeutet "Frauen & Kennenlernen".