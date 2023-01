Erneutes Zündeln in Erkrath Unbekannte setzen Mülltonne in Brand

Der unverantwortliche Umgang mit Feuerwerksraketen und Böllern in der Silvesternacht liegt noch nicht lange zurück und schon wird in Erkrath erneut gezündelt – wenngleich noch unsicher ist, ob mit Böllern oder ohne. Bislang unbekannte Tatverdächtige haben am späten Donnerstagabend, 5. Januar, eine Mülltonne unter einer Brücke in Erkrath angezündet. Folgendes war geschehen: Gegen 22.45 Uhr erhielten Feuerwehr und Polizei Hinweise auf eine brennende Mülltonne unter einer Brücke an der Neanderstraße auf Höhe der Hausnummer 54. Zeugenangaben zufolge konnte zur Tatzeit eine Gruppe Jugendlicher in dem Bereich beobachtet werden, die sich anschließend vom Brandort entfernte. Möglicherweise könnte das Abbrennen von Feuerwerkskörpern für den Brand verantwortlich sein.