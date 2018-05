Erkrath: Mäh-Panne: Stadt kürzt Rechnung

Erkrath Nachdem Wildblumen irrtümlich gemäht wurden, folgen nun Konsequenzen.

In den vergangenen Tagen wurden mehrere Grünflächen im Erkrather Stadtgebiet abgemäht, obwohl diese Flächen von gemeinnützigen Vereinen und Privatpersonen bepflanzt worden waren. Erkrath ist in vier Pflegebezirke - Hochdahl-Nord und -Süd, Unterfeldhaus und Alt-Erkrath - unterteilt, die durch zwei von der Stadt beauftragte Fremdfirmen gepflegt werden. Diese Betriebe haben Aufträge für mehrere Jahre erhalten. "Von diesen Verträgen kann die Stadt nur aus schwerwiegenden Gründen zurücktreten", erläutert Steinmetz. Der Betrieb, der für das Mähen der Wildblumenwiese am Millrather Bahnhof verantwortlich ist, sei bereits angewiesen worden, diese Fläche aus dem Regelpflegeplan zu entfernen. "Da diese Anweisung in diesem Jahr erneut nicht umgesetzt wurde, hat die Verwaltungsspitze nun angeordnet, Konsequenzen zu ziehen und die Rechnungen zu kürzen. Der dafür zuständige Fachbereich wird kurzfristig entsprechende Schritte einleiten", berichtet Steinmetz.