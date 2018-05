Erkrath: Fachbüro prüft Schulverband Sandheide

Erkrath Ein externes Büro soll die Möglichkeit untersuchen, ob und wie ein Campus Sandheide eingerichtet werden kann. Die Politik sieht sich von der Stadtverwaltung übergangen.

Zu Beginn jeder Ausschusssitzung stehen "Berichte der Verwaltung" auf der Tagesordnung. So auch im Schulausschuss am Mittwochabend. Darin geben die Sachgebietsleiter kurz und knapp Auskunft über die Sachstände bereits beschlossener Projekte. So zum Beispiel den Vertrag mit der Gesamtschule Hilden, der nun unterschrieben und zurückgesendet worden ist. Die Berichte erfolgen mündlich, ohne Sitzungsvorlage, und werden meist ohne Diskussion zur Kenntnis genommen. Doch als der Erste Beigeordnete Ulrich Schwab-Bachmann im Ausschuss für Schule und Sport (ASS) erwähnte, dass man mit einer sogenannten "Schulbauberatung" begonnen habe, horchten die Politiker auf.