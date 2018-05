Erkrath: Karnevalsarchiv öffnet Samstag seine Türen

Erkrath

Von 11 bis 16 Uhr kann das Erkrather Karnevalsarchiv auf Gut Eickenberg in Hochdahl, Gut Eickenberg 1 (im hinteren Gebäude) bei freiem Eintritt besucht werden. Die Besucher gewinnen in gemütlicher Runde Einblicke in den rheinischen Karneval vor Ort anhand von Orden, Fotos und Dokumenten. Seit 2007 zeigt das Archiv die Dokumentation zum Thema Karneval aus dem Neanderland und darüber hinaus. Sie ist in zwei Räumen und einer Galerie zu sehen. Wer interessante Karnevalsutensilien hat, kann sie im Archiv abgeben und sie werden dann in die Dokumentation eingefügt, verspricht Archivleiter Richard Voges. Kontakt: Telefon 0211 241309.