Vandalismus im Leverkusener Neulandpark Unbekannte zerstören Sonnensegel

In der Silvesternacht gab es eine Vielzahl mutwilliger Zerstörungen im öffentlichen Raum. Ein Schwerpunkt war Steinbüchel. Dort wurden eine Vielzahl von Müllcontainern vorsätzlich in Brand gesetzt. Alleine zwölf an der Grundschule an der Theodor-Heuss-Straße. Die Gebäudefassade wurde zudem beschädigt.