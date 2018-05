Erkrath: Spazieren und Wandern um Erkrath

Erkrath Der TSV Hochdahl hat schöne Touren im Gepäck. Eine Wanderung führt durch Alt-Hochdahl.

In Fahrgemeinschaften geht es am Freitag, 25. Mai, nach Köln-Königsforst. Die dortige Rundwanderung von 16 Kilometern heißt "Ginsterbuschtour" und dauert circa viereinhalb Stunden. Treffpunkt ist um 7.45 Uhr am Parkplatz des TSV-Zentrums, Fritz-Hoppe-Haus. Zum Schluss der Wanderung wird eingekehrt. Die Wanderführer sind unter 0211 157 82 87 erreichbar.

Einen weiteren Spaziergang mit dem TSV gibt es am Dienstag, 29. Mai um 14 Uhr. Treffpunkt ist am Bahnhof Hochdahl an der Kreissparkasse. Zwei Stunden lang spazieren die Wanderer durch Alt-Hochdahl. Als Abschluss wird ein Kaffee im neuen Restaurant/Café "Ambiente" an der Hauptstraße getrunken. Der Wanderführer gibt Auskunft unter 02104 33247.