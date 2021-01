Erweitertes Angebot : Themenpakete von der Stadtbücherei

Büchereileiter Thomas Dierkes bietet jetzt auch Themenpakete in der Coronazeit an. Foto: Stadt Rees

REES Die Reeser Bücherei hat ihr „Book to go“-Angebot erweitert. Auf Wunsch stellt sie Medien zu bestimmten Bereichen zusammen und bietet auch Beratungen zur Buchauswahl an.

(RP) Seit einigen Wochen bietet die Stadtbücherei das Format „Book to go“ an. Trotz der weiterhin geschlossenen Bücherei, können die Kunden über diesen Service Bücher und andere Medien online oder telefonisch bestellen. Die Medien werden dann vom Büchereiteam zusammengestellt, so dass der Kunde sie zu einem vereinbarten Zeitpunkt abholen kann oder bequem durch das Bücherei-Team geliefert bekommt.