Corona : FDP fordert: Politik soll in kleinerer Runde tagen

Emmerich Nicht, dass sich noch jemand wegen der Politik infiziert: Luca Kersjes, der junge FDP-Chef in Emmerich, schlägt vor, dass sich die Kommunalpolitik nur noch für wichtige Sachen trifft. Im Zweifel einfach auch nur digital.

Die Corona-Schutzverordnung bietet der Politik die Möglichkeit weiterhin tagen zu können und arbeitsfähig zu bleiben. Allerdings unterscheidet sich der genaue Umgang mit den CoronaSchutzmaßnahmen von Kommune zu Kommune und liegt am Ende in der Verantwortung der einzelnen Kommunalpolitiker.

Der Umgang der Emmericher Kommunalpolitik mit den Corona-Regeln ruft Kritik der FDP hervor: „Es ist unverständlich, dass Ausschüsse in voller Besetzung tagen und sich so je nach Ausschuss zum Teil mehr als 20 Personen treffen. Da stellt sich die Frage, ob es nicht möglich ist in kleinerer Besetzung oder gar digital zu tagen“, so der FDP-Vorsitzende Luca Kersjes.