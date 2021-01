Kostenpflichtiger Inhalt: Emmerich : Mehrheit für Fortführung von „De wette Telder“

Blick auf das Gebäude „De wette Telder“ an der Steinstraße in Emmerich. Foto: Christian Hagemann

Emmerich 2,2 Millionen statt 1,1 Millionen Euro: Die CDU-Fraktion hat den neuen Architekten in einer virtuellen Runde zu Gast und sieht keine Möglichkeit, die Baukosten zu senken. Die SPD will am Konzept eines Familienbüros festhalten.