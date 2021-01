Aus der Geschäftswelt : Generationswechsel in der Reeser Delltor-Apotheke

Peter Moser überträgt zum 1. Februar nach 47 Jahren die Leitung der Delltor-Apotheke an seine Tochter Kirsten. Die beiden halten ein historisches Bild des Reeser Delltors in Händen. Foto: Delltor-Apotheke

REES Kirsten Moser übernimmt die zentral gelegene Apotheke von ihrem Vater. Peter Moser hatte das Unternehmen 1973 gegründet. Es war eine der ersten Apotheken mit einem automatischen Warenlager.

Generationswechsel in der Reeser Dellstraße 9: Kirsten Moser übernimmt zum 1. Februar die Delltor-Apotheke ihres Vaters Peter Moser.

Die Tochter unterstützt das Familienunternehmen bereits seit 14 Jahren und hat den Beruf von der Pike auf gelernt: Nach dem Abitur am Gymnasium Aspel absolvierte sie zunächst eine Ausbildung zur Pharmazeutisch-technischen Assistentin. Anschließend studierte sie Pharmazie an der Philipps-Universität in Marburg und sammelte Berufserfahrung in anderen Apotheken. Zum 1. Februar 2007 wurde Kirsten Moser leitende Apothekerin in der Delltor-Apotheke.

Ihr Vater Peter Moser eröffnete das Unternehmen am 10. Dezember 1973 im Gebäude der Familie Döring in der Dellstraße. 1986 kaufte er das zentral gelegene Haus in der Reeser Innenstadt und baute es bis unters Dach zu einer Apotheke um. 1997 installierte er als einer der ersten Apotheker Deutschlands ein modernes automatisches Warenlager. Dabei fordern die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die Ware per Computer aus einem Kommissionierautomaten an und müssen sie nicht mehr wie früher üblich aus den Schränken heraussuchen. Vor zehn Jahren wurde dann ein neuer, effizienterer Kommissionierer eingebaut.

Peter Moser, dessen Vater eine Baufirma in Rees betrieb, studierte Pharmazie an der Universität Bonn. In seiner Heimatstadt Rees war er immer gut vernetzt und stark engagiert, so stand der heute 76-Jährige unter anderem lange Jahre der Reeser Werbegemeinschaft (RWG) und auch dem Reeser Ruderverein vor.

Auf seine 47 Berufsjahre als Apotheker blickt Peter Moser immer gern zurück: „Es war eine lange, vertrauensvolle Zusammenarbeit mit den Ärztinnen und Ärzten aus Rees und Umgebung. Ich danke meinen Mitarbeiterinnen für den tollen Einsatz in den letzten Jahrzehnten und meinen Kundinnen und Kunden für das entgegengebrachte Vertrauen“, so der 76-Jährige.