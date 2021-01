Mediathek in Kamp-Lintfort : Katharina Gebauer seit 40 Jahren im Dienst der Stadt

Diplom-Bibliothekarin Katharina Gebauer. Foto: Norbert Prümen (nop)

Kamp-Lintfort Katharina Gebauer ist (noch) die Chefin der Mediathek in Kamp-Lintfort. Seit nunmehr 40 Jahren arbeitet die Diplom-Bibliothekarin für die Stadt Kamp-Lintfort und wurde dafür jetzt geehrt. In diesem Jahr verabschiedet sich die 63-Jährige in den Ruhestand.

