Emmerich Es blieb beim Einbruchsversuch. Allerdings dürfte der Schaden an der Tür weitaus ärgerlich sein für den Betreiber des Geschäftes.

In der Nacht von Montag auf Dienstag haben unbekannte Täter versucht, in ein Lebensmittelgeschäft an der Steinstraße einzudringen. Sie brachen ein Vorhängeschloss der Eingangstür auf und hebelten dann erfolglos an der mit weiteren Schlössern gesicherten Tür. Es blieb bei einem Versuch.