Proteste in Wien : Zwölfjährige mit Familie abgeschoben – Österreichs Staatsoberhaupt zeigt sich tief betroffen

Wien Österreich debattiert heftig über das Thema Abschiebung. Anlass ist ein Fall aus Wien: Dort wurde eine zwölfjährige Schülerin mit ihrer Familie abgeschoben, nachdem diese bereits seit 2006 in Österreich lebte. Nun schaltet sich auch der Bundespräsident ein.

In einer ungewöhnlichen Videobotschaft hat Österreichs Bundespräsident Alexander Van der Bellen die nächtliche Abschiebung von drei Schülerinnen scharf kritisiert. „Ich kann und will nicht glauben, dass wir in einem Land leben, wo dies in dieser Form wirklich notwendig ist“, kritisierte das Staatsoberhaupt am Donnerstag in einem in Sozialen Medien veröffentlichten Video. Zwar müsse jedes Staatsorgan auf Basis der geltenden Gesetze handeln. Aber es gehe auch um Augenmaß und rechtliche Spielräume. „Geben wir dem Wohl von Kindern, von Kindern und Jugendlichen Vorrang“, forderte Van der Bellen.