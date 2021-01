Corona : Martinusstift: Alle Wohnbereiche wieder geöffnet

Das Martinusstift ist ab Donnerstag wieder geöffnet. Foto: Caritas

Emmerich Von Donnerstag, 28. Januar, an sind wieder beide Wohnbereiche des St.-Martinus-Stifts in Elten geöffnet. Das gibt Pflegedienstleiter Henry Slagmeulen am Mittwoch bekannt. Damit endet eine sechswöchige Quarantänezeit im Caritas-Altenheim.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Ausschlaggebend für die weitere Öffnung sind die aktuellen Testergebnisse. Demnach wurden am vergangenen Samstag „nur“ noch zwei Bewohner positiv auf SARS-CoV-2 getestet. Eine Mitarbeiterin befindet sich zudem in häuslicher Quarantäne. „Die Ergebnisse zeigen aber, dass die Maßnahmen gewirkt haben“, sagt Henry Slagmeulen.

Das ist die gute Nachricht. Die schlechte: Es gibt immer noch keinen Impftermin für die Bewohner und Mitarbeitenden des St.-Martinus-Stifts. Der für den heutigen Mittwoch anberaumte erste Termin wurde vor einer Woche abgesagt. „Der Leiter des Impfzentrums teilte uns mit, dass kein Impfstoff zur Verfügung steht“, sagt Geschäftsführer Hans-Wilhelm Paeßens und ergänzt: „Wir sollen uns darauf einstellen, dass die Erstimpfungen bei uns voraussichtlich erst ab dem 8. Februar durchgeführt werden kann.“

(RP)