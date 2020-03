Politik : Staatssekretär verspricht Hilfe für Betuwe-Lärmschutz

(RP) Recht zufrieden kehrten die Bürgermeister der Betuwe-Kommunen von Emmerich bis Oberhausen von Gesprächen mit dem Parlamentarischen Staatssekretär Enak Ferlemann vom Bundesverkehrsministerium in Berlin zurück.

Dabei versicherte Staatssekretär Ferlemann, dass die Forderungen, soweit gesetzlich vertretbar, an das Eisenbahnbundesamt mit der Bitte um wohlwollende Prüfung weitergegeben worden seien. Die Betuwe-Anliegerkommunen hatten bereits Mitte 2017 Staatssekretär Ferlemann den Appell überreicht, in der Folge die Forderungen aufgeführt und schließlich auch eine Kostenschätzung an das Verkehrsministerium übermittelt.