Brauchtum Millingen ganz im Zeichen der Schützen

Das Programm der Festtage im Überblick: Am Freitag, 16. Juni, findet die VGER-Disco im Festzelt statt. Wie in den Vorjahren erwarten die Millinger Jungschützen hunderte begeisterte Partygäste. Am Samstag, 17. Juni, ist dann um 15.30 Uhr Abmarsch mit den Ehrengästen vom Schützenplatz zum Stadtkaiserschießen mit anschließendem Großen Zapfenstreich auf der Sportplatzanlage von Fortuna. Es werden Majestäten und deren Begleitungen von allen Reeser Schützenvereinen erwartet. Die Millinger Majestäten nehmen sowohl mit dem Königsthron als auch mit dem Stadtkaiserthron daran teil. Das Vogelschießen zur Ermittlung des neuen Stadtkaisers und somit des Nachfolgers von Wolfgang Jordan beginnt um 18 Uhr auf dem Festplatz. Die Inthronisation des neuen Reeser Stadtkaisers erfolgt ca. eine halbe Stunde nach dem Kaiserschuss. Von 18 bis 2.30 Uhr spielt die Band Public Affair im Festzelt Tanzmusik. Der Sonntagvormittag, 18. Juni, steht ganz im Zeichen der Wachtparade in der Dorfmitte. Abmarsch zum Ausholen der Fahnen ist um 10.35 Uhr. Langjährige und besonders verdiente Schützen werden ausgezeichnet und im Anschluss erfolgt entlang der Hauptstraße die Wachtparade zu der wieder sehr viele Zuschauer erwartet werden. Der Vormittag klingt mit einem Frühschoppen aus. Um 16 Uhr ist dann Abmarsch zum Abholen der Majestäten mit Throngefolge, Präsident und Ehrengästen aus der ehemaligen Marslatur mit anschließender Parade. Im direkten Anschluss erfolgt das Vogelschießen auf die Preise und das Königsschießen. Das Fahnenschwenken der Schüler und später auch das der Senioren rundet das Abendprogramm ab. Die Inthronisation und die Auszeichnung der Preisträger erfolgen ca. 30 Minuten nach dem Königsschuss. Die Tanzmusik (Public Affair) spielt wieder mindestens bis Mitternacht.