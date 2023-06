Auf der Weseler Straße in Emmerich Frauen nach Unfall schwer verletzt

Eine 50-Jährige aus Emmerich war dort in einem VW Tiguan Richtung Klinkerweg unterwegs. Als sie nach links in die Pastor-Breuer-Straße abbiegen wollte, kam es zum Frontalzusammenstoß mit dem entgegenkommenden Ford Fiesta einer 49-Jährigen aus Rees. Beide Fahrerinnen wurden schwer verletzt, Rettungswagen brachten sie in eine Klinik. An den Autos entstand jeweils Totalschaden. Einsatzkräfte der Feuerwehr streuten ausgelaufene Betriebsstoffe auf der Fahrbahn ab. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Straße komplett gesperrt.