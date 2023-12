Neuer Schießwettbewerb in Rheinberg Der Weihnachtsvogel ist bei St. Michaelis gefallen

Der Kopf des Vogels fiel nach einem Treffer von Uli Kosch, der rechte Flügel ging an Stephanie Klopertanz, den linken Flügel sicherte sich Angelina Radhauer. Der Schwanz des Vogels segelte nach einem Treffer von Michael Schell. Die rechte Kralle sicherte sich Nicole Schmitz und die linke Kralle ging an Andreas Schmitz. Als diese Preise ausgeschossen waren, ging es an den Hauptpreis, den Rumpf. Nach einem harten Kampf gewann Alexander Pachta den Pokal und ist somit der erste Sieger des Weihnachtsschießens. Sein Name wurde noch während der Veranstaltung in den neuen Pokal eingestanzt.