A3 bei Elten Preis für Schnellbau-Brücke an der Autobahn

„Wegweisend in Baugeschwindigkeit, Ressourcenschonung und 67 Prozent CO2-Einsparung – ein beachtenswerter Schritt auf dem Weg zum klimaneutralen Bauen“, so das Urteil der Jury Deutscher Brückenbaupreis, der durch den Verband Beratender Ingenieure (VBI) und Bundesingenieurkammer unter der Schirmherrschaft des Bundesministeriums für Digitales und Verkehr am vor wenigen Tagen in Dresden verliehen wurde“, heißt es von Heitkamp dazu.