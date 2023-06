Aktion sorgt für viel Aufsehen Was die Feuerwehr am Schulzentrum Rees macht

Glücklicherweise handelte es sich bei dem Großeinsatz am Schulhof allerdings nur um eine Übung. Hier trainierten auch keine Feuerwehrleute aus Rees, sondern der Nachwuchs aus Bottrop, wie Stadtsprecher Jörn Franken erläutert. „Seit 20 Jahren hat es Tradition, dass die Jugendfeuerwehr Bottrop die Tage über Fronleichnam in Rees verbringt“, berichtet er. Die Jugendlichen sind dann in einem Zeltlager am Yachthafen in Reeserward untergebracht. Durch einen persönlichen Kontakt nach Rees kam diese Aktion seinerzeit zustande.