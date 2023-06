Spital in Emmerich Hohe Investition in die Radiologie

„Wir sind sehr zufrieden mit der ‚Radiologie im Forum‘ nun einen zuverlässigen Partner zu haben. Damit wird sowohl die radiologische Versorgung für unsere stationären PatientInnen an unserem Krankenhaus an 365 Tagen im Jahr sichergestellt als auch in die ambulante medizinische Qualität im ländlichen Raum und in Arbeitsplätze investiert“, so Dr. Jochen Heger, Ärztlicher Direktor am St. Willibrord-Spital Emmerich-Rees.