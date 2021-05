Am Neuen Steinweg : Polizist muss Raser ausweichen

Foto: dpa/dpa, jan ggr iku Die Polizei sucht nach dem Fahrer eines blauen Mazda mit Gelderner Kennzeichen.

EMMERICH Ein Raser hat in der Emmericher Innenstadt am Samstagabend einen Polizisten in Gefahr gebracht, als er sich mit seinem Auto einer Kontrolle entzog.

(RP) Der Fall ereignete sich am Samstagabend. Einer Polizeiradstreife war gegen 19.35 Uhr ein Mazda 6 ins Auge gefallen. Der unbekannte Fahrer war mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit auf der Wollenweberstraße in Richtung Kleiner Löwe unterwegs. Beim Abbiegen in den Neuen Steinweg konnte die Radstreife den Mazdafahrer zum Halten bringen, der Fahrer wollte zwar wieder anfahren, würgte sein Auto dann aber ab. Um einer übermäßigen Verkehrsstörung entgegen zu gehen, forderte der Beamte den Fahrer auf, seinen Wagen an die Fahrbahnseite zu fahren. Doch dem kam der Raser nicht nach. Stattdessen konnte der Polizist nur noch sein Rad vor dem Überfahren retten, der unbekannte Fahrer flüchtete über die Paaltjesteege in unbekannte Richtung. Es handelt sich um einen blauen Mazda 6 mit Gelderner Städtekennung.