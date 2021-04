Kontrollen auch in Solingen : 44 km/h zu schnell: Polizei erwischt Raser

An 20 Messstellen war die Polizei im Einsatz. Foto: dpa/dpa, Roland Weihrauch

Solingen Die Polizei nahm am Mittwoch Temposünder im Bergischen Städtedreieck ins Visier. An über 20 Messstellen waren Beamte im Einsatz. Insgesamt kamen 6565 Fahrzeuge in die Messungen, 366 davon waren zu schnell.

Für einen Golf-Fahrer aus Mettmann dürfte der Kontrolltag erhebliche Konsequenzen haben. Der 31-jährige fiel nach Polizeiangaben zunächst auf der L 74 zwischen Kohlfurth und Müngsten auf, weil er die vorgeschriebene Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h um 44 km/h überschritt. Mit quietschenden Reifen verließ er die Kontrollstelle, um kurze Zeit später erneut mit einer Geschwindigkeitsübertretung aufzufallen. In diesem Fall war er „nur“ 25 km/h zu schnell.

Ähnlich erging es einem Hyundai-Fahrer an gleicher Stelle. Nachdem er zunächst die Kontrollstelle ordnungsgemäß passiert hatte, geriet er in eine weitere Kontrollstelle, bei eine Überschreitung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h festgestellt wurde.

Auf der Viehbachtalstraße in Solingen fiel ein weiterer Autofahrer auf, weil er statt der erlaubten 100 km/h mit 133 km/h unterwegs war.

(red)