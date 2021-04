A40 bei Essen : 78-Jähriger war zehn Kilometer lang als Geisterfahrer unterwegs

Essen Es grenzt fast schon an ein Wunder, dass es keinen Unfall gab: Ein 78-Jähriger ist mehr als zehn Kilometer in falscher Richtung über die Autobahn 40 bei Essen gefahren.

Glücklicherweise gab es keine Verletzten, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Der Mann sei am Freitagabend auf der A40 unterwegs gewesen, offenbar ab der Anschlussstelle Essen-Huttrop. Er fuhr in Richtung Bochum - allerdings auf der Fahrbahn in Richtung Venlo.