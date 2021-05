Nach Urteil des Bundeverfassungsgerichts : Windkraftbetreiber lobt Rees

REES Die SL Naturenergie-Gruppe begrüßt das Urteil des Bundesverfassungsgerichts, das den Ausbau regenerativer Energien stärkt. Rees sei auf diesem Gebiet ein Vorbild, sagt der Chef der Unternehmensgruppe.

Zwischen 2030 und 2050 muss Klimaneutralität hergestellt werden. Die wesentliche Säule bilde dafür mit voraussichtlich etwa 70 Prozent Anteil die Windenergie, gefolgt von der Solar- sowie der Bioenergie. „Der Zubau von Wind- und Sonnenenergie geht nur regional. Hier sind Land und Gemeinden gleichermaßen gefragt. Rees handelt hier bereits in vieler Hinsicht vorbildlich“, lobt Nitzschke.