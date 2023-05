Mundart in Rees Warum dieses Buch auf Reeser Platt schon rekordverdächtig ist

Info

Handel Das Buch „Vertällekes än Verskes op Räässe Platt – mit Übersetzung ins Hochdeutsche“ hat die ISBN 978-3-96014-993-4 und kann zum Preis von 19,90 Euro in der Touristeninformation am Reeser Markt sowie in jeder Buchhandlung bestellt werden.

Online Online-Händler addieren drei Euro Versandkosten, im Online-Buchshop des Verlages www.edition-winterwork.de kann das Buch versandkostenfrei bestellt werden.