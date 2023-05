Kinderbetreuung „Ohne Tagesmütter geht es nicht“

Fachkräftemangel bei gleichzeitig steigenden Kinderzahlen und immer frühere Betreuungswünschen der Eltern bereiten vielen Kindergärten im Land derzeit große Probleme. In Rees ist die Lage zwar noch nicht dramatisch, aber auch weit davon entfernt, entspannt zu sein. Darauf machte jetzt Fachbereichsleiter Michael Becker in seinem Bericht über die Kindergarten-Situation in Rees aufmerksam. „Noch können wir jedem Kind einen Kita-Platz anbieten, aber zurücklehnen können wir uns nicht“, sagte der Sozialamtsleiter am Dienstag im Ausschuss für Jugend und Sport.