Spektakuläre Fahndung in Isselburg Kupferdiebe fliehen vor Polizeihubschrauber

(hg) Am späten Mittwochabend wurden der Polizei verdächtige Personen auf einem Firmengelände an der Industriestraße gemeldet. Als die Polizeikräfte eintrafen, flüchteten drei Männer. Einer konnte nach kurzer Verfolgung eingeholt und festgenommen werden. Den anderen Beiden gelang die Flucht, obwohl ein Polizeihubschrauber eingesetzt wurde. Bei dem Festgenommenen handelt es sich um einen 23-Jährigen Rumänen ohne festen Wohnsitz in Deutschland. Er wurde nach Entscheidung der Staatsanwaltschaft wieder entlassen, nachdem er eine Sicherheit in einer Höhe von 400 Euro hinterlegt hatte. Die Täter wollten vermutlich Kupferkabel stehlen. Zwei Kupferkabelspulen hatte sie bereits von dem Gelände auf ein benachbartes Grundstück gerollt.