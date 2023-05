Auftakt in Polen Prozess um Millionen-Coup im Finanzamt Emmerich überraschend verschoben

Ein Gericht in Polen hat den Auftakt des Prozesses gegen die mutmaßlichen Täter des spektakulären Millionen-Einbruchs in das Zollamt Emmerich verschoben. Einer der sieben Angeklagten habe vor dem Bezirksgericht in Jelenia Gora eine ärztliche Bescheinigung vorgelegt, wonach er erkrankt sei und bis Anfang Juni nicht an dem Prozess teilnehmen könne, berichtete ein Reporter der Nachrichtenagentur PAP am Freitag. Ein neuer Termin für den Prozessauftakt steht demnach noch nicht fest.