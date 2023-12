TTV Rees-Groin Die Euphorie ist ungebrochen

Was 1949 als Freizeitspaß einiger Jungs in Groin entstand, entwickelte sich in den folgenden 75 Jahren zu einer großen Erfolgsgeschichte in der Reeser Sportlandschaft: Der TTV Rees-Groin 1949 e.V. feiert sein Kronjuwelen-Jubiläum und bietet 2024 viele Veranstaltungen rund um den Tischtennissport. Beim Pressetermin in der Sporthalle an der Sahlerstraße präsentierten der Vorstand und die Organisatoren jetzt ihre Pläne, die sich nicht nur an die 250 Mitglieder richten.