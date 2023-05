REES/BIENEN L7 in Bienen: Unterschriften für Tempo 50 übergeben

Uli Doppstadt und Horst Becker argumentieren dabei auch mit dem letzten Verkehrsunfall, bei dem ein in diesem Bereich von der Fahrbahn abgekommen war. Außerdem führen sie an, dass die zulässige Höchstgeschwindigkeit in den Ortsteilen Praest und Vrasselt, ebenfalls entlang der L7, bereits auf 50 Stundenkiomern reduziert wurde. Eine Reduzierung auf Tempo 50 schütze zudem Fußgänger und Radfahrer, was im Zuge der Umsetzung des städtischen Radverkehrskonzeptes auch das erklärte Ziel der Stadt Rees sei.