Vorfall am Umspannwerk in Rees-Mehr Lämmer wie Abfall entsorgt

Als ein Anwohner am Dienstag mit seinem Hund am Umspannwerk in Mehr vorbeikam, sah er dort etwas Blaues im Graben liegen. Als er näher kam, entdeckte er einen blauen Plastiksack und daneben etwas mit Fell. „Ich habe gedacht, da hätte mal wieder jemand seinen Hausabfall entsorgt und gleich auch noch Stofftiere weggeworfen.“ Als er sich die Sache allerdings ganz aus der Nähe ansah, machte er eine unappetitliche Entdeckung. In dem Graben in der Nähe der Bislicher Straße lagen keine Stofftiere: Jemand hatte dort zwei Lämmer entsorgt. In dem blauen Sack befand sich auch noch ein ausgewachsenes Schaf. „Wer macht denn so was?“, fragt er kopfschüttelnd.