Bauarbeiten L7: Bald wieder freie Fahrt in Bienen

Die Baustelle hätte ursprünglich schon in der zweiten Dezemberwoche fertig sein sollen. Wetterbedingt musste jedoch eine Verlängerung des Vorhabens beantragt werden. Die Bushaltestellen selbst sind mittlerweile fast fertig. Unter anderem fehlen noch die Scheiben an den modern gestalteten Wartehäuschen. Zudem wird auf der Straßenseite in Richtung Emmerich noch am gegenüberliegenden Bordstein in Höhe des ehemaligen Imbiss-Restaurants gearbeitet. Dort werden so genannte taktile Leitsysteme eingebaut, die sehbehinderten Menschen als Querungshilfe dienen.